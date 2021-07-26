محرز يخوض الثلاثاء أول مواجهة ودية مع السيتي

يخوض غدا الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز أول مُباراة ودية تحضيرية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

المواجهة الودية الأولى لأشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” خلال فترة التحضيرات الصيفية ستُلعب أمام بريستون نورث إند.

وستعرف المواجهة المُقررة بداية من الساعة السابعة مساءا مُشاركة النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وكان ساحر العرب قد إلتحق بالتدريبات يوم الإثنين الماضي بعد عطلة صيفية رائعة قضاها مع خطيبته “تايلور وارد”.