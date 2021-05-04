محرز يدخل التاريخ ويُصبح ثاني جزائري يتأهل لنهائي دوري الأبطال

دخل سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز التاريخ من أوسع الأبواب في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

“رياض محرز” قاد بفضل ثنائيته السيتي لبلوغ نهائي التشامبيانزليغ لأول مرة في تاريخ النادي وهو مايُعتبر إنجازا تاريخيا للمواطنين.

قائد الخضر أصبح أيضا ثاني لاعب جزائري في التاريخ يتأهل لنهائي مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية أصبح أيضا بفضل ثنائيته اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في تاريخ التشامبيانزليع ب10 أهداف.

وبذلك فض الشراكة مع ياسين براهيمي الذي سجل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا وسفيان فيغولي الذي سجل 6 أهداف.