محرز يدخل تاريخ الكرة الجزائرية من أوسع الأبواب

دخل الدولي الجزائري رياض محرز تاريخ الكرة الجزائرية كثاني لاعب الجزائري يفوز برابطة أبطال أوروبا رفقة فريقه بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر.

كما كتب رياض محرز اسمه بأحرف من ذهب، رفقة ناديه مانشستر سيتي رغم انه لم يشارك ولا دقيقة في المباراة التي كانت مثيرة جدا أمام إنتر ميلان.

وحصد قائد “الخضر” الأخضر واليابس بتتويج سابق له رفقة المنتخب الوطني بكأس إفريقيا 2019 التي رفع الكأس كقائد للخضر، قبل أن يتّوج بعدها بالبطولة الإنجليزية هذا الموسم، و يختتم موسمه بتتويج بـ “ذات الأذنين” التي لم يسعف عدد كبير من اللاعبين النجوم في التتويج بها.

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