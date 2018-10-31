محرز يدخل تاريخ ملعب “ويمبلي” بهدفه ضد توتنهام

دخل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الواسع بمناسبة مواجهة السيتيزن لتوتنهام.

وذكر “أيمن جادة” مُقدم قنوات “بيين سبورت” القطرية بين شوطي المواجهة أن لاعب الخضر أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل هدفين في ملعب ويمبلي مع فريقين مُختلفين.

وسجل رياض محرز الموسم الماضي مع فريقه السابق ليستر سيتي في مرمى توتنهام بملعب “ويمبلي” قبل أن يُعيد الآمر مع السيتي سهرة الإثنين.

وكان محرز قد منح الفوز لأشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” ضد السبيرز بفضل الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة ال6.