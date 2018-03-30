محرز يدخل في منافسة شرسة مع إيسكو

أبدت إدارة نادي مانشستر سيتي، اهتمامها بخدمات لاعب ريال مدريد، إيسكو، مايضع الجزائري رياض محرز، أمام منافسة شرسة، للظفر بمكانة في السيتي.

وكشفت صحيفة “مانشستر ايفنينغ نيوز”، أن إيسكو، أثار اهتمام مسؤولي مانشستر سيتي، بعد إظهار امتعاضه من وضعيته في ريال مدريد.

حيث صرح اللاعب: “لا أحظى بالثقة التي يحتاجها أي لاعب، ربما أنا المشكل في ريال مدريد، لا أدري كيف يمكنني نيل ثقة زيدان”.

هذه التصريحات، تفاعلت معها إدارة السيتي، التي أبدت رغبتها في تجديد محاولتها لضم إيسكو، الصيف المقبل، ما يضع محرز أمام منافسة شرسة.

يذكر أن مانشستر سيتي، كان قريبا من ضم إيسكو صيف 2013، بنفس القدر الذي كان فيه قريبا من ضم رياض محرز، الصيف الماضي.