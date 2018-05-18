محرز يدعم “إيفينا” !!

قام الجزائري رياض محرز بدعم “المركز التدريبي لكرة القدم إيفينا” والذي بدأ فيه مشوراه على حد تعبيره رفقة المدرب “جان إريك إيفينا” مؤسس هذا المركز.

ويعتبر هذا المركز التدريبي أحد أفضل المراكز في فرنسا، ويتدرب فيها العديد من اللاعبين.

وقال محرز في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في التويتر: “مرحبا بالجميع، نحن ندعم المركز التدريبي لكرة القدم إيفينا”.

وأضاف: “من هنا بدأت مشواري رفقة جان وفي كل الأماكن ، سانت دوني، وغيرها من الأماكن وتطورنا كثيرا”.

وتابع: “وندعم أيضا المدرب جان الذي لم يستسلم أبدا، وهو شغوف بكرة القدم، والذي يدعم دائما الشباب، وساعدني كثيرا لما كنت شابا”.