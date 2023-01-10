محرز يدعم الجزائر قبل أيام من انطلاق “الشان”

قدم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، أمسية اليوم الثلاثاء دعمه للجزائر قبل أيام من انطلاق مُنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

حيث نشر لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي الومضة الإشهارية للشان على “ستوري” حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

كما أرفق صاحب الرجل اليسرى السحرية الومضة الإشهارية للشان بعلم الجزائر إضافة إلى قلب أحمر وقلب أخضر.

وتحتضن الجزائر المنافسة القارية بداية من الـ13 جانفي الحالي إلى غاية الـ4 فيفري المقبل.