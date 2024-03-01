محرز يدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

أبدى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، دعمه للسعودية، من أجل احتضان كأس العالم 2034.

وقام محرز، عبر حسابه الرسمي على منضة “X”، باعادة نشر فيلم قصير للاتحاد السعودي لكرة القدم، خاص بحملته لاستضافة كأس العالم 2034.

كما أرفق الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، هذا الفيديو الخاص بالاتحاد السعودي، بتعليق كتب فيه: “مجرد بداية”.

وجاءت هذه الخرجة من الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد اعلان الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة، اطلاق حملته لاستضافة كأس العالم 2034، لأول مرة.