محرز يدعم بن ناصر في محنته

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن دعمه الكبير لمواطنه رياض محرز، نجم آسي ميلان الإيطالي.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة لبن ناصر، بقميص الميلان، وعلق قائلا: “شفاك الله أخي اسماعيل بن ناصر”.

كما تأتي هذه الخرجة من قائد الخضر، اتجاه مواطنه بن ناصر، عقب العملية الجراحية اتي خضع لها هذا الأخير بعد اصابته على مستوى الركبة.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، أجرى عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، وسيغيب عن الميادين لمدة ستة أشهر.