محرز يدعم تركيا بسبب حرائق الغابات

قدم النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز عن دعمه للشعب التركي بسبب سلسلة حرائق الغابات.

صاحب الرجل اليسرى السحرية نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فيه صورة مركبة لحرائق تركيا.

وأرفق قائد المنتخب الوطني الجزائري الصورة بعبارة:”الصلاة من أجل تركيا” ، إضافة إلى علم تركيا وإيموجي على شكل دعاء.

يذكر أن سلسلة من الحرائق ضربت غابات تركيا في الساعات الماضية وخلفت خسائر فادحة.