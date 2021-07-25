محرز يدعم حملة نوميديا لزول لشراء مكثفات الأوكسجين من فرنسا

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز عن دعمه لحملة الممثلة الجزائرية نوميديا لزول لشراء مكثفات الأوكسجين من فرنسا.

وكانت نوميديا لزول قد أطلقت حملة مساعدات مع مجموعة من الأطباء المقيمين بفرنسا لشراء المستلزمات الطبية وإرسالها للجزائر.

حملة الممثلة الجزائرية عرفت انتشارا رهيبا في 24 ساعة فقط، بحيث استطاعت جمع مايقارب 100 ألف أورو.

ونشر محرز ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك آبدى من خلاله جاهزيته لدعم الحملة.