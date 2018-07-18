“محرز” يدعم خزينة “لوهافر” بـ15 مليون أورو

سيتحصل نادي “لوهافر” على قيمة مالية كبيرة تصل لـ15 مليون أورو، نظير صفقة انتقال الدولي الجزائري، رياض محرز، لصفوف “مانشستر سيتي”.

وكشفت جريدة ” Paris-Normandie”، بأن عميد الأندية الفرنسية، سيستفيد من نسبة 15% من صفقة انتقال الجناح الطائر لبطل “البريمير ليغ”.

وتُعتبر هذه القيمة ضخمة بالنسبة لـ”لوهافر” الذي ينشط في “الليغ 2” وستُساعده في مواجهة تحديات الموسم الجديد من الناحية المادية.

وباع “لوهافر” محرز لـ”ليستر” بـ500 ألف أورو، واشترط إستفادته من نسبة مئوية خلال كل صفقة مُستقبلية، يكون اليساري طرفا فيها.