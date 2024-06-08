محرز يدعم معنويا المُقبلين على إجتياز إمتحان نيل شهادة البكالوريا

وجه نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، اليوم السبت، رسالة دعم معنوية، إلى كل المقبلين على إجتياز، إمتحان نيل شهادة البكالوريا، للسنة الدراسية 2023.2024.

ونشر نجم الخضر، محرز، عبر خاصية “ستوري” بحسابه على منصة “الأنستغرام”، فيديو له مخاطبا المقبلين، على إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا، بداية من يوم الغد الأحد، بالقول:”أوجه رسالة تشجيعية إلى كل الجزائريين المقبلين على إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا، حظ سعيد للجميع”.

وقدم محرز نصيحة للجميع المرشحين لامتحان شهادة البكالوريا:”كونوا واثقين من أنفسكم، وآمنوا بأنفسكم، إن شاء الله ستنجحون”.