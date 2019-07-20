“محرز” يدفع “ستيرلينغ” للرد عليه بكلمة الجزائريين الشهيرة !!

يواصل قائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز” التعبير عن فرحته بعد التتويج باللقب الإفريقي سهرة الجمعة.

ونشر اليوم السبت نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له بعد التتويج على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “محرز” الصورة بعبارة:”صح يالها من فرحة” ليرد عليه زميله في السيتي “رحيم ستيرلينغ” بطريقة مضحكة.

حيث نشر فيديو يُشير لوصول موعد العطلة بالنسبة لمحرز مع إستعمال العبارة الجزائرية المشهورة:”صح آخي”.