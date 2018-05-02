محرز يدفع ضريبة تمرده على “ليستر”

أثار غياب رياض محرز عن التوب 3 كأفضل لاعبي “ليستر سيتي” في هذا الموسم إستغراب الجماهير الإنجليزية التي أصيبت بالحيرة.

وكان “هاري ماغواير” مدافع الفريق قد اختير كأفضل لاعب في النادي لهذا الموسم متفوقا على “فاردي” و”نديدي”.

وبات واضحا أن الجزائري يعيش آخر أيامه في نادي ليستر وفضلت إدارة الفريق أن تعامله بهذه الطريقة.

فرياض محرز يدفع ضريبة تمرده على الفريق وإصراره عن الرحيل وهو الذي لم يتوج بأي جائزة في الفريق هذا الموسم.

رغم ان الأرقام تؤكد أنه أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم إن لم يكن أفضلهم.