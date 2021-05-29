محرز يذرف الدموع بعد الهزيمة في نهائي الأحلام

تأثر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز كثيرا بالهزيمة التي تعرض لها فريقه أمسية اليوم أمام نادي تشيلسي في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا الذي إحتضنه ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الألماني كاي هافرتز في الدقيقة الـ42 من عمر المباراة التي عرفت سيطرة فريق تشيلسي بعد فلسفة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أجرى تغييرات غير مفهومة منحت مساحات شاغرة للفريق المنافس خاصة في وسط الميدان بعد إبعاد اللاعب فيرناندينو، وإقحام المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

وبقي رياض محرز وحيدا بعد لإعلان الحكم عن نهاية المباراة وإعلان تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا، حيث إلتقطت عدسات المصورين دموع رياض محرز أثناء توجهه لتسلم الميدالية.