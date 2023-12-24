محرز يذكر بما يحدث في غزة وينتقد تجاهل العالم

جدد الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الأحد، تضامنه مع الفلسطينيين وأبناء غزة المرابطون، الذي يواجهون الغارات الإسرائيلية.

ونشر رياض محرز صورة لشجرة “الأرز” الذي يحتفل بها المسيحيين بما يعرف بـ “الكريسميس” في رده عليهم، نصفها مشتعل الذي كتب تحته “العالم” ونصفها محترق،و هو النصف الذي عنونه بـ “غزة”.

و طالب محرز الجميع عبر خاصية “الستوري” في صفتحه الرسمية على “انستغرام” بضرورة عدم نسيان الحرب الذي يشنها اليهود ضد أبناء عزة.

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