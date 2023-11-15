محرز يرتدي ساعة فخمة بقيمة مليار سنتيم

ظهر قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، وهو يرتدي ساعة يد فخمة، تقدر قيمتها بحوالي واحد مليار سنتيم.

وحضر محرز، في الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم الأربعاء. رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” بساعة فاخرة، تعود إلى شركة “باتاك فيليب” السويسرية.

وتقدر قيمة ساعة نجم الخضر ونادي الأهلي السعودي. بـ 43 ألف أورو، ما يعادل 1 مليار سنتيم، من علامة “باتاك فيليب” التي اشتهر بارتداءها الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين”.