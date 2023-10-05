محرز يرحب باعلان السعودية نيتها الترشح لاحتضان مونديال 2034

عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته باعلان السعودية عن اعتزامها التقدم بطلب رسمي لاحتضان كأس العالم نسخة 2034.

وقام نجم الخضر عبر حسابه الرسمي على منصةX اليوم الخميس، بمشاركة بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تم فيه إعلان نية الترشح لإحتضان مونديال 2034.

وكتب محرز: “ها نحن ذا، من الواضح أنها ستكون في المكان المناسب (يقصد بذلك إحتضان السعودية لمونديال 2034)، حاليا أو مستقبلا “.

وأضاف محرز:”من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز بإحتضان البطولة الكبرى. سمعت وشاهدت المشجعين هنا، وأشعر بشغف وحب اللعبة. وآمل أن يتمكن العالم من رؤية ذلك أيضًا”.

وفي ذات السياق، علّق مهاجم الإتحاد كريم بن زيمة، عن قرار السعودية، عبر حسابه الرسمي على منصة X:”خبر مذهل، المستقبل سيكون مشرقا، تهانينا لجميع أصدقائي ومشجعي في المملكة العربية السعودية”.