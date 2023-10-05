محرز يرحب باعلان السعودية نيتها الترشح لاحتضان مونديال 2034
عبّر الدولي الجزائري رياض محرز، عن سعادته باعلان السعودية عن اعتزامها التقدم بطلب رسمي لاحتضان كأس العالم نسخة 2034.
وقام نجم الخضر عبر حسابه الرسمي على منصةX اليوم الخميس، بمشاركة بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي تم فيه إعلان نية الترشح لإحتضان مونديال 2034.
وكتب محرز: “ها نحن ذا، من الواضح أنها ستكون في المكان المناسب (يقصد بذلك إحتضان السعودية لمونديال 2034)، حاليا أو مستقبلا “.
وأضاف محرز:”من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز بإحتضان البطولة الكبرى. سمعت وشاهدت المشجعين هنا، وأشعر بشغف وحب اللعبة. وآمل أن يتمكن العالم من رؤية ذلك أيضًا”.
وفي ذات السياق، علّق مهاجم الإتحاد كريم بن زيمة، عن قرار السعودية، عبر حسابه الرسمي على منصة X:”خبر مذهل، المستقبل سيكون مشرقا، تهانينا لجميع أصدقائي ومشجعي في المملكة العربية السعودية”.
Wow! Amazing news. The future is bright – congrats to all my friends and fans in Saudi Arabia on this big announcement. I know how much you love the game and what this would mean to you! It would be an incredible FIFA World Cup #Saudi2034 https://t.co/2NXtdOoMHE
— Karim Benzema (@Benzema) October 5, 2023
Here we go…. Clearly in the right place, now and for the future. Amazing to see Saudi Arabia bid for the big one. I hear and see the fans. I feel the passion and love of the game. I hope the world gets to see it too. #Saudi2034 https://t.co/TeLsQz57F8
— Riyad Mahrez (@Mahrez22) October 5, 2023