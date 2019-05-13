“محرز” يرد الاعتبار لنفسه ويرد بقوة على “المنتقدين”

تمكن “رياض محرز” بضرب عدة عصافير بحجر واحد بعد تألقه في مباراة التتويج بلقب الدوري الانجليزي أمام “برايتون”.

محرز الذي فعل كل شيء في المباراة الأهم لنادي “مانشستر سيتي” هذا الموسم، وأنسى الجميع خيبات الماضي.

خاصة “ركلة الجزاء” الضائعة أمام “ليفربول”، فأراد القدر أن يجعل “رياض” اللاعب الذي يُساهم في منح اللقب لـ “مانشستر سيتي” في آخر جولة من “البريميرليغ”.

تألقه في المباراة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، جعل جماهير “مانشستر سيتي” تشيد به في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ورد النجم الجزائري بطريقته الخاصة على كل من انتقده طوال الموسم، خاصة عندما كان حبيس دكة البدلاء فكان شعار “رياض”: “الذهب لا يصدأ أبدا”.