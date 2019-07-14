“محرز” يرد بقوة على برلماني “اليمين المتطرف” الفرنسي !!

رد النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بقوة على البرلماني الفرنسي “جوليان أودول” بعد التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان برلماني حزب التجمع الوطني الفرنسي الممثل لليمين المتطرف قد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر قبل مواجهة نيجيريا.

أين تمنى هزيمة المنتخب الجزائري أمام منتخب نيجيريا، من أجل توقف الإحتفالات بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورد نجم الخضر بإستهزاء عندما كتب على حسابه الرسمي في التويتر:”هذه المخالفة مهدية لك يا جوليان أودول، نحن معا” مرفقا التغريدة بعلم الجزائر وفرنسا.

كما أضاف قائد محاربي الصحراء تعليقا آخر يُشير فيه لتغلب كرة القدم على الكراهية.

Le foot >>> la haine. Bonne soirée 🇩🇿🇫🇷 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 14, 2019