محرز يرد بقوة على “غوارديولا”

رد الجزائري “رياض محرز” بقوة على مدربه “بيب غوارديولا” بعد تألقه الكبير في مباراة أمس الأربعاء أمام شختار في دوري الأبطال.

رياض كان نجم المباراة الأول حيث تمكن من تسجيل هدف ومنح تمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت لصالح “السيتي” بـ 3-0.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها “محرز” هذا المستوى الرائع مع فريقه، غير أن “غوارديولا” وبعد كل مباراة كبيرة من رياض يجلسه على دكة البدلاء.

وهذه المرة الأمر سيكون مغايرا فالنجم الجزائري يريد فرض نفسه في التشكيلة الأساسية وبلغة الأرقام هو الأفضل ويستحق ذلك.