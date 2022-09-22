كشف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن رغبته في اعتزال كرة القدم بقميص فريقه الحالي، مانشستر سيتي الانجليزي.

محرز قال في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي نُشر سهرة اليوم الخميس:”أريد إنهاء مشواري وأنا مع مانشستر سيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة”.

“أعتقد أن لدي قدرة اللعب لأطول فترة ممكنة، ولكننا سنرى ماذا يحمل لنا المستقبل بعد كرة القدم”.

وختم:”لا أعرف ولكني مازالت أفكر، أحب كرة القدم، لذلك من الصعب الخروج منها”.

ويُذكر أن، محمد أبو تريكة، طالب محرز بالرحيل عن السيتي من أجل المُشاركة أساسيا.