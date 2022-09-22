محرز يرد على أبو تريكة:”أُريد الاعتزال في السيتي”
بقلم حواز عبد النور
كشف النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن رغبته في اعتزال كرة القدم بقميص فريقه الحالي، مانشستر سيتي الانجليزي.
محرز قال في تصريحات للموقع الرسمي للسيتي نُشر سهرة اليوم الخميس:”أريد إنهاء مشواري وأنا مع مانشستر سيتي، واللعب لأطول فترة ممكنة”.
“أعتقد أن لدي قدرة اللعب لأطول فترة ممكنة، ولكننا سنرى ماذا يحمل لنا المستقبل بعد كرة القدم”.
وختم:”لا أعرف ولكني مازالت أفكر، أحب كرة القدم، لذلك من الصعب الخروج منها”.
ويُذكر أن، محمد أبو تريكة، طالب محرز بالرحيل عن السيتي من أجل المُشاركة أساسيا.
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