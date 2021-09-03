محرز يرد على إشاعة خلافه مع بونجاح على ركلة الجزاء بهذه الطريقة

ردّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على إشاعة خلافه مع زميله بغداد بونجاح خلال مباراة الأمس أمام منتخب جيبوتي بسبب تنفيذ ركلة الجزاء، حيث نشر لاعب مانشستر سيتي صورة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك يظهر فيها مع زميله بونجاح في أجواء أخوية مرحة.

وطالب بونجاح بتنفيذ ركلة الجزاء وإهداء الهدف لمولوده الأول شاهين في الشوط الأول من المباراة، مع العلم أن لاعب مانشستر سيتي رياض محرز هو المكلف بتنفيذ ركلات الجزاء في المنتخب الوطني.

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