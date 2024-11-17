محرز يرد على الانتقادات:”لما كنت في أوج عطائي مع ليستر والسيتي حدث نفس الشيء”

رد قائد المنتخب الوطني رياض محرز على الانتقادات الكبيرة التي لاحقته مؤخرا من قبل الجمهور بالنظر إلى تدني مستواه مع المنتخب الوطني والأهلي السعودي.

وقال رياض محرز خلال المنطقة المختلطة عقب المباراة “كل شيء جميل حدث في ملعبنا، الجمهور كان رائعا اليوم، كنا نسعى للفوز وهو ما تحقق لنا، أتمنى العودة في مارس القادم”.

كما أضاف نجم الأهلي السعودي “نعمل على الحفاظ على الوتيرة للحاق الكان، بشكل جيد، انا متعود على الانتقادات وحتى لما كنت في ليستر سيتي و مانشستر سيتي، ولما كنت في اوج عطائي هناك، يعني الامر عادي بالنسبة لي والأهم هو المنتخب يسير وفق لما نخطط له”.

وختم محرز”في بدايتي من المنتخب كانت تواجهني انتقدات كذلك و كنت شابا ورغم ذلك لم استسلم”.

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