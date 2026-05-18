محرز : “اللعب في السعودية ليس مجرد أموال.. الضغط هنا هائل”

تحدث قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن تجربته مع فريقه أهلي جدة، مشيراً إلى الفرق بين تجربته في مانشستر سيتي والدوري السعودي.

وقال محرز، في حوار حصري مع برنامج “كورة بريك” الذي يقدمه النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند: “في مانشستر سيتي كان الضغط كبيرًا، كنا نبيت في مركز التدريب وننهض صباحًا للتدرب، مع غوارديولا الأمر مختلف، كان يكلمني وأتذكر أنه قال لي أحبك وأحب طريقة لعبك، لكن يجب تطبيق تعليماته، كان محترفًا بمعنى الكلمة”.

وتطرق محرز إلى طبيعة الضغط في الدوري السعودي، قائلاً: “البعض في أوروبا يعتقد أنني هنا في إجازة وألعب من أجل المال فقط. لكنهم لا يستوعبون حجم الضغط في السعودية. الضغط في الأهلي أعلى من الضغط في مانشستر سيتي، الضغط في السعودية جنوني؛ الجماهير تريد منك تحقيق كل بطولة ممكنة. وفي نهائي النخبة كان هناك 60 ألف مشجع في الملعب. الجمهور يدعمنا بلا توقف ويريد تحقيق الدوري والكأس ودوري الأبطال”.

وأضاف محرز: “أنا سعيد جدًا في السعودية، الدوري يتطور باستمرار ويستقطب لاعبين مذهلين وشباب. يوفرون لك ولعائلتك كل شيء لتكون سعيدًا، زوجتي سعيدة وأطفالي سعيدون جدًا”.