محرز يرد على الكاف بعد إبعاده من قائمة أفضل لاعب إفريقي

رد النجم الجزائري رياض محرز، ساعات فقط، بعد إعلان الإتحاد الإفريقي عن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي، التي شهدت إبعاده منها.

و نشر رياض محرز، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” صورة له بعد تسجيله هدفه التاريخي رفقة مانشستر سيتي أمام توتنهام، والتي قام بعده بخطوة وإشارة إسكات الجماهير بطريقته الخاصة.

و يبدو أن رياض محرز تذمر كثيرا، من إبعاده من القائمة وهو المتوج بالثلاثية التاريخية رفقة “السيتيزنس” قبل تنقله إلى الأهلي السعودي.

كما سبق لقائد الخضر وانه صرح عن أحقيته في التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقيا، الذي سينسب إلى أحد اللاعبين الثلاث صلاح، أوسيمين، حكيمي.

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