محرز يرد على انتقادات السعوديين !

رد الدولي الجزائري رياض محرز على الانتقادات الكبيرة التي لاحقته من قبل الجمهور السعودي وبالخصوص من جماهير ناديه الأهلي السعودي عقب الخسارة القاسية أمام القادسية.

وأكد موقع “كووورة” المتخصص،اليوم السبت، أن رياض محرز، فضل الرد بطريقته الخاصة حينما نشر عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” عبر خاصية “ستوري” احد أفضل الفيديوهات رفقة ناديه السابق مانشستر سيتي، أبرزهم هدفا عالميا سجله خلال إحدى مباريات البريمرليغ.

وفي ذات الفيديو نقل محرز جملة الإعلامي الجزائري بقنوات “بيان سبورتس” حفيظ دراجي التي اشتهر بها “حطها في القول .. يا رياض”.

وقال الموقع العربي المتخصص في الشأن الكروي، أن قائد الخضر ذكر الجميع بإبداعاته مع فريقه “السيتيزنس” بعد ساعات فقط من انتقاده، و هو نفس اللاعب الذي قام بتصريحات غاضبة عقب خسارة فريقه أمام القادسية أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري روشن.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]