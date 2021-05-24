محرز يرد على “تشيلسي” ويُشعل نهائي دوري الأبطال !

نشر نادي “تشيلسي” الإنجليزي بيانا يؤكد فيه أنه يدعم “اليهود” أينما وجدوا سواء في إنجلترا أو خارجها.

وجاء في بيان نشره “تشيلسي” عبر التويتر، أنه يستنكر الحملة ضد “اليهود” في مختلف أرجاء العالم !على حد تعبيرهم.

في حين كان رد الجزائري “رياض محرز” قاسيا وقويا، برفعه العلم الفلسطيني عاليا في لحظة تتويجه بلقب البريميرليغ.

محرز أكد في العديد من المناسبات أن القضية الفلسطينية هي قضية مبدأ وأنه يدعم فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وراح البعض يؤكد أن “رياض” أراد أن يرد على بيان “تشيلسي” بطريقته، قبل نهائي دوري الأبطال السبت المقبل.