محرز يرد على “تويتر” بعد إلغاء توثيق حسابه

وجّه الدولي الجزائري رياض محرز طلبا إلى المالك الجديد لموقع “تويتر” إيلون ماسك بشكل ساخر لإستعادة “توثيق” صفحته الرسمية.

وكان موقع “تويتر” قد قام بإلغاء توثيق حساب قائد الخضر دون سبب واضح يذكر.

كما قال محرز على حسابه الرسمي “أخي إيلون ماسك أعد لي العلامة الزرقاء لحسابي” كما أرفق بـ “إيموجي” يبرز استسفساره.

وحسب “سكاي نيوز”. لم يسبق لـ “تويتر” أن سحب التوثيق من نجم عالمي في كرة القدم خاصة مثل ريال الذي يملك أكثر من 3 ملايين متابع.

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