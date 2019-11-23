محرز يرد على ستيرلينغ ويوجه له رسالة خاصة

بعث النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” رسالة خاصة لزميله في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رحيم ستيرلينغ”.

الرسالة جاءت بعد هدف “محرز” العالمي ضد تشلسي أمسية اليوم السبت واستعمل فيها قائد الخضر كلمة من “الدارجة” الجزائرية.

قائد الخضر نشر صورة فرحته بالهدف على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

“محرز” أرفق الصورة بعبارة:”يا لها من متعة صح رحيم ستيرلينغ”.

وكان النجم الدولي الإنجليزي قد استعمل نفس الكلمة “صح” في تغريدته الآخيرة الموجهة لمحرز.