محرز يرد على شائعات رحيله بطريقته الخاصة

رد النجم الجزائري “رياض محرز” على شائعات رحيله بطريقته الخاصة، مؤكدا بقائه في صفوف “مانشستر سيتي”، بالرغم من وجود العديد من الأخبار ومن مختلف المصادر تؤكد أنه ضمن قائمة اللاعبين الذين ترغب الإدارة بالتخلص منهم.

ونشر “محرز” صورته هو ويتدرب تحت أنظار مدربه “بيب غوارديولا” عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة “رياض” رفقة “بيب” ليؤكد الجميع أن النجم الجزائري باق في صفوف السيتي إلى غاية إشعار آخر.

يذكر أن إسم “محرز” ارتبط في صفقات مقايضة عديدة أبرزها مقايضته مع “غريزمان” نجم “برشلونة” أو “هاري كين” نجم “توتنهام”.