محرز يرد على “غوارديولا”: “دعني ألعب وسترى” !

رد النجم الجزائري “رياض محرز” على التهميش الذي يعاني منه من المدرب “بيب غوارديولا”، وطالبه بمنحه وقت أكثر.

وقال “محرز” في تصريحات لموقع “سبورت 360”: “يمكني أن أقدم أفضل أداء لي وأفضل بكثير مما أقدمه الآن”.

وأضاف: “كل ما في الأمر أنه يجب أن ألعب، فأنا لاعب اذا كنت أشارك بصفة انتظامية يمكنني تقديم أفضل أداء لي وأكون مهما في التشكيلة”.

وتابع: “كل ما أريد القيام به هو لعب الكرة وهذا ما فعلته أمام تشيلسي مثلا، والهدف الذي سجلته ليس أفضل أهدافي لكن كان مهما بالنسبة للفريق لأنه منحنا النقاط الثلاث”.