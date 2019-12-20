محرز يرد على “غوارديولا”: “دعني ألعب وسترى” !

الرياضة
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محرز يرد على “غوارديولا”: “دعني ألعب وسترى” !
بقلم أمير بهلول

رد النجم الجزائري “رياض محرز” على التهميش الذي يعاني منه من المدرب “بيب غوارديولا”، وطالبه بمنحه وقت أكثر.

وقال “محرز”  في تصريحات لموقع “سبورت 360”: “يمكني أن أقدم أفضل أداء لي وأفضل بكثير مما أقدمه الآن”.

وأضاف: “كل ما في الأمر أنه يجب أن ألعب، فأنا لاعب اذا كنت أشارك بصفة انتظامية يمكنني تقديم أفضل أداء لي وأكون مهما في التشكيلة”.

وتابع: “كل ما أريد القيام به هو لعب الكرة وهذا ما فعلته أمام تشيلسي مثلا، والهدف الذي سجلته ليس أفضل أهدافي لكن كان مهما بالنسبة للفريق لأنه منحنا النقاط الثلاث”.


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