محرز يرد على “غوارديولا” ويُحرجه أمام “الجميع” !

رد قائد الخضر “رياض محرز” على مدربه “بيب غوارديولا” بطريقته الخاصة، أين كان نجم المباراة الأول أمام “البلوز”.

محرز الذي غاب عن مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي منذ 19 أكتوبر الماضي (غاب في 4 مباريات متتالية)، عاد أمام “تشيلسي” وأحرج “غوارديولا”.

فقد تمكن “رياض” من قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمام خصم عنيد وبهدف عالمي ليؤكد أنه الأفضل هذا الموسم في فريقه.

هذا الأداء المثالي والإشادة الكبيرة من طرف الجميع وحتى من مدرب “تشيلسي” من شأنه أن يضع “غوارديولا” في حرج كبير.

فلا يمكن الآن أن يبقى “رياض” حبيس دكة البدلاء، وهو الذي يبدع في كل مباراة يشارك فيها كأساسي.