“محرز” يرد على منتقديه بثنائية ويؤهّل “الخضر”

خطف النجم الجزائري رياض محرز، الأضواء بقوة، بعد تسجيله هدفين لصالح المنتخب الوطني في مواجهة الطوغو ، ضمن تصفيان “كان 2019”.

وأحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الأول لـ”الخضر” بتسديدة قوية من على بعد 30 متر في الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول.

ولم يمهل رياض محرز الخصم سوى ربع ساعة، ليضيف الثاني بعد توغله في قلب دفاع الطوغو على طريقته الخاصة مسجلا الهدف الثالث.

ليرد بذلك على كل الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، بسبب عدم تقديمه لنفس المستوى الذي يظهر فيه رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.