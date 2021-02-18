محرز يرد على منتقديه ويُوجّه رسالة لـ “غوارديولا”

رد النجم الجزائري “رياض محرز” على منتقديه في الفترة الأخيرة ووجه رسالة مباشرة لمدربه “بيب غوارديولا”.

ونشر “محرز” عبر حسابه في التويتر: “إبقوا هادئين وضعوا ثقتكم في قدمي اليسرى”.

واعتبر الجميع هذه التغريدة كرسالة مباشرة لـ “غوارديولا” مطالبا إياه بوضع الثقة فيه أكثر حتى يبرز كل إمكانياته.

يذكر أن “محرز” سجل هدفا عالميا في شباك “إيفرتون” سهرة أمس الأربعاء ليقود السيتي لتحقيق الانتصار والابتعاد في الصدارة.