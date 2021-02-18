محرز يرد على منتقديه ويُوجّه رسالة لـ “غوارديولا”

الرياضة
  • -
  • 0
محرز يرد على منتقديه ويُوجّه رسالة لـ “غوارديولا”
بقلم أمير بهلول

رد النجم الجزائري “رياض محرز” على منتقديه في الفترة الأخيرة ووجه رسالة مباشرة لمدربه “بيب غوارديولا”.

ونشر “محرز” عبر حسابه في التويتر: “إبقوا هادئين وضعوا ثقتكم في قدمي اليسرى”.

واعتبر الجميع هذه التغريدة كرسالة مباشرة لـ “غوارديولا” مطالبا إياه بوضع الثقة فيه أكثر حتى يبرز كل إمكانياته.

يذكر أن “محرز” سجل هدفا عالميا في شباك “إيفرتون” سهرة أمس الأربعاء ليقود السيتي لتحقيق الانتصار والابتعاد في الصدارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=961371

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com