محرز يرسم زواجه من تايلور وفق الشريعة الإسلامية

بعد مدة من إعلان ارتباطه رسميا، بعارضة الأزياء تايلور وارد، رسم الدوي الجزائري رياض محرز، زواجه وفق الشريعة الإسلامية.

وكشفت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، عن قيام محرز بمراسيم زواجه من تايلور، بصفة رسمية وفق الشريعة الإسلامية.

كما يأتي هذا، عقب قيام الدولي الجزائري، بمراسيم مدنية في وقت سابق، على أن يتم تنظيم حفل كبير مستقبلا في انجلترا.

يذكر أن محرز أهدى تايلور خاتم خطوبة قيمته 7 مليار سنتيم، كما اشترى منزل في مانشستر، بقيمة 36 مليار سنتيم

وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها رياض محرز، قبل أيام قليلة عن موعد إنطلاق كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر بالكاميرون.