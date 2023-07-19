محرز يرسّم التحاقه بالأهلي السعودي في هذا الموعد

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن موعد توقيع الدولي الجزائري رياض محرز مع الأهلي السعودي.

وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، أن رياض محرز منتظر، نهاية الأسبوع بالسعودية للتوقيع على عقده رسميا.

كما أكد، أن الصفقة تمت بنجاح بانتقال مهاجم الخضر إلى النادي الكبير السعودي مقابل 35 مليون اورو بعقد إلى غاية 2027.

إلى جانب ذلك، كشف رومانو أن نجم مانشستر سيتي سيجتاز الفحص الطبي خلال 24 ساعة القادمة.

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