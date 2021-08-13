محرز يرشح هذه الأندية لمنافسة السيتي على بطولة الموسم الجاري

تحدث الدولي الجزائري رياض محرز عن الموسم الجديد من البريمرليغ، والأندية التي يرى فيها منافسا قويا لفريقه على لقب البطولة.

ونقلت وسائل إعلام انجليزية تصريحات محرز، في هذا الخصوص، أين قال: “هذا الموسم سيكون صعبا جدا”.

وأضاف الدولي الجزائري: “تشلسي جيد جدا، بالإضافة لأرسنال، ليفربول، اليونايتد، توتنهام، وحتى ليستر، لكننا مستعدون”.

وتابع محرز: “الإنسان العادي يصبح دائما راضيا عندما يبدأ في الفوز، هذه هي الطبيعة البشرية، نحن هنا لأن النادي اختارنا، ويعتقدون أن لدينا العقلية الصحيحة، المدرب يدفعنا كل يوم، في كل موسم لذا هو لا يأخذ الأمر بسهولة”.