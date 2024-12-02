محرز يرفض المقارنة بين مستواه مع الأهلي والسيتي “لست ميسي” !

رفض الدولي الجزائري رياض محرز المقارنة بين مستواه في ناديه الحالي الأهلي السعودي والمستوى الذي كان يقدمه مع مانشستر سيتي سابقا.

وقال رياض محرز عن أسباب عدم ظهوره بمستواه المعهود في الستيزنس. في تصريحات عقب مواجهة استقلال طهران: “لا يمكن أن تقارن مستواي الآن بما كنت عليه في السيتي”.

وأضاف محرز في تصريحه لقناة الكأس القطرية عقب المباراة: “يجب أن يلعب كل اللاعبين هنا بشكل جيد. أنا لاعب في فريق جماعي، لست ميسي كي أركض بالكرة وحدي وأسجل الأهداف”.

وأكد محرز “إذا لعب الفريق جيدا سأظهر بشكل أفضل كذلك”.

بينما اكتفى “بابتسامة عريضة” بعد سؤال حول إمكانية انضمام ميسي إلى الأهلي.

وختم قائد الخضر حديثه عن التعادل أمام الفريق الإيراني “بصراحة، لم نلعب بشكل جيد اليوم، لكن من الصعب أن تلعب ضد فريق يتكتل دفاعيا ويبقى في المناطق الخلفية في معظم أوقات المواجهة”.