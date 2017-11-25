محرز يرفض المُشاركة في الإحتفال بالمثليين

رفض الدولي الجزائري، رياض محرز المُشاركة في “أسبوع الإحتفال بالمثليين”، والذي يُنظم على الأراضي البريطانية بداية من أمس الجمعة.

وظهر نجم “ليستر سيتي” وهو يرتدي حذاءً أسودا وأربطة سوداء، وهذا تفاديا لأي تأويلات هو في غنى عنها.

وجاءت هذه الخرجة مُعاكسة لمطلب الرابطة الإنجليزية التي طالبت فرقها بالإلتزام بهذه “الإحتفالية التضامنية”.

وعلى عكس محرز، فإن قائده “مورغان” ظهر بشارة تحمل ألوان “قوس قزح”، مثله مثل الحُكام وبعض لاعبي “واست هام”.

ونلفت النظر إلى أن جميع الفرق الإنجليزية قامت في الساعات الماضية بوضع “علم قوس قزح” على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.