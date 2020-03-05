محرز يرفع التحدي: “نريد الفوز بكل المباريات المتبقية”

أكد “رياض محرز”، نجم “مانشستر سيتي”، أنه يريد الفوز بكل المباريات المتبقية في أي منافسة كانت وهذا ما يريده “بيب غوارديولا”.

وقال “رياض” في تصريحات لموقع الفريق: “كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم أنها ستكون كذلك، لكننا أنجزنا المهمة بنجاح”.

وأضاف: “علينا أن نبقى مركزين إلى غاية نهاية الموسم، نريد الفوز بكل المباريات المتبقية.. ونعمل بجهد من أجل تحقيق ذلك”.

وختم كلامه: “نحن أقوياء من الناحية الذهنية، ونريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هذا الموسم”.

يذكر أن “محرز ” شارك كأساسي في مباراة “كأس الإتحاد الإنجليزي” سهرة أمس الأربعاء.