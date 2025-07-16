محرز يرفع التحدي و يعود للتدريبات تحسبا للموسم الجديد

عبّر النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عن سعادته بالعودة إلى أجواء التدريبات الجماعية مع ناديه الأهلي السعودي.

ضمن تحضيرات الموسم الجديد التي يجريها النادي بالنمسا، تحسبا لفعاليات الموسم الجديد 2025.2026، والتحديات التي تنتظر محليا و قاريا.

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال محرز: “العودة دائمًا ما تكون جميلة، خاصة عندما نرى هذه الوجوه من جديد. صحيح أن الإجازة كانت جميلة، لكن الآن حان وقت العمل”.

وأضاف قائد المنتخب الجزائري: “نحن هنا لنستعيد جاهزيتنا، ولنكون في أفضل حالة ممكنة بدنيًا وذهنيًا. خلال التربص، نقضي وقتًا أطول مع بعضنا البعض، وهذا يُساعدنا على تعزيز الروح الجماعية”.

وأكد محرز على التزامه وزملائه بالعمل الجاد، قائلاً: “اطمئنوا، نحن نعمل بكل جدية، وبإذن الله سنجعلكم فخورين بما سنقدمه”.