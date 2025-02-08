محرز يرفع سقف الطموحات مع ناديه الأهلي هذا الموسم

عبر نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، عن تطلعه لمواصلة التألق مع فريقه نادي الأهلي السعودي، وتحقيق الألقاب.

وصرح لاعب الخضر، أمس الجمعة، لوسائل الإعلام، بعد الفوز في مواجهة الفتح، في إطار الجولة 19 من دوري روشن:”قدمنا مستويات جيدة هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة”.

وأضاف المتحدث:”نسعى للتتويج باللقب القاري، نحن في وضع جيد وما زال لدينا طريق طويل لتحقيق هذا الحلم”.

للإشارة، خاض رياض محرز، هذا الموسم 27 مباراة في كل المنافسات، وسجل 9 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.