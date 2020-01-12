“محرز” يرمي الورود على “أغويرو” بعد “الهاتريك” التاريخي

الرياضة
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“محرز” يرمي الورود على “أغويرو” بعد “الهاتريك” التاريخي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آثنى النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” على زميله في فريق مانشستر سيتي الانجليزي “سيرجيو أغويرو” بعد مواجهة أستون فيلا.

محرز قال:”الإحصائيات تتحدث عن نفسها، أغويرو أسطورة للنادي وللدوري الممتاز. لا يحتاج للكثير من الفرص من أجل التسجيل، وهذا يدل على مدى جودته كمهاجم”.

وسجل المهاجم الأرجنتيني اليوم الأحد ثلاثية في مرمى أستون فيلا ليصبح اكثر لاعبا يُسجل الهاتريك في تاريخ البريمرليغ ب12 ثلاثية.

يذكر ان السيتي فاز على مُضيفه أستون فيلا بسداسية كاملة لهدف أمسية اليوم الأحد لحساب الجولة 22 من الدوري الانجليزي الممتاز.


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