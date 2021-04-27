محرز يرمي الورود على غوارديولا قبل لقاء باريس سان جيرمان

آشاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز بمُدربه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” مؤكدا انه ساعدهم كثيرا من الناحية التكتيكية.

ونشط محرز ظهيرة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية رفقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا للحديث عن مباراة الغد المنتظرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

“من الواضح أن بيب غوارديولا قد فعل الكثير من الأشياء لكرة القدم. إنه يستحق الثناء بهذه الطريقة. نحن نعلم مدى أهميته بالنسبة لنا. من الجيد سماع هذه الأشياء. يحاول مساعدتنا كثيرا في المباريات. من الناحية التكتيكية هو يساعدنا كثيرا”.

وقال أيضا محرز:”بالنسبة لي، كان الموسم الماضي الأكثر إحباطا في مسيرتي بعدم الفوز على ليون. لقد ساعدنا ذلك كثيرا هذا الموسم. هذا الموسم كنا عازمين على المضي قدما.. كانت لدينا تجربة المواسم السابقة وكنا أفضل بكثير”.