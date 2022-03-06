محرز يروي تفاصيل ثنائيته أمام يونايتد

تحدث النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن تفاصيل الثنائية التي وقعها اليوم الأحد في مرمى الغريم مانشستر يونايتد.

لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي قال في تصريحات عقب المواجهة لشبكة سكاي سبورت.

“أعتقد أنني لمست الكرة 4 مرات، خلال أول نصف ساعة من اللقاء، لكن كان كل ما أفكر فيه، هو ضرورة الاحتفاظ بالتركيز”.

كما أضاف:”الشوط الأول كان جيدًا، وحاول يونايتد اللعب على الهجمات المرتدة.. لكن في الشوط الثاني تحلينا بصبر أكبر، وسيطرنا على الكرة بصورة أفضل، وهو ما صنع الفارق”.

وبخصوص هدفيه:”في الهدف الأول كان يجب علي المحاولة، والتسديد تجاه المرمى، أما في الثاني فحاولت تسديد الكرة بصورة مرتفعة، وقد اصطدمت بوجه دي خيا وسكنت الشباك”.