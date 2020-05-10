محرز يروي تفاصيل مثيرة عن التحاقه بليستر سيتي !!

كشف النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” عن تفاصيل مثيرة تخص صفقة انضمامه إلى ليستر سيتي.

محرز قال خلال بث مباشر على “أنستغرام” جمعه بصحفي قنوات بيين سبورتس “إسماعيل بوعبدالله”:”عندما كنت في لوهافر وقيل لي أن ليستر سيتي يريد التعاقد معك ظننت أنه فريق لرياضة الرغبي”.

“في بداية الأمر رفضت حتى دراسة العرض لكن بعد اصرار وكلاء أعمالي قررت التعرف على هذا الفريق في غوغل”.

“تفاجأت بأنهم يملكون ملعب رائع ومركز تدريبات عالمي وحتى الأجر الذي عرض عليا كان في المستوى فقررت الامضاء”.

“بعد التحاقي بليستر سيتي تفاجأت أيضا بأنهم يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن مشواري الكروي حتى عندما كنت في سارسال”.