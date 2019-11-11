محرز يروي ما حدث مع بلايلي وبونجاح قبل مُخالفته التاريخية

روى قائد المنتخب الوطني رياض محرز، تفاصيل جديدة، بخصوص مُخالفته التاريخية أمام نيجيريا، في نصف نهائي الكان 2019 في مصر.
وصرّح نجم مانشستر سيتي لـ”فرانس فوتبول” قائلا :”الجميع كان يريد تنفيذ الركلة.. يضحك”.
ليُواصل :”لقد أتى أمامي كل من يوسف بلايلي وبغداد بونجاح”.
وأردف :”لقد طلبت من بغداد الإنصراف، وأكدت له بأنني سأتكفل بالمُخالفة”.
وواصل :”وفي نفس الوقت، طلبت من يوسف البقاء، لكي يعتقد النيجيريون بأنه سيُدد”.
وأضاف :”في البداية أردت أن أضعها تحت الجدار، وعندما رأيت لاعبهم يريد التمدد من هناك غيرت رأيي”.
وختم :”في نهاية المطاف، لم يبقى أمامي سوى خيار جهة الحارس، ووضعت الكُرة في تلك الزاوية”.
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