محرز يروي هدفه :”هذا ما حدث”

عبر الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته بالتأهل التاريخي لنهائي الكان وقال :”كنا قادرين على أن نقتل المُباراة، ولكن الأمور كانت مُعقدة أمام مُنافس قوي”.

وواصل :”لم يُهددو مرمانا تماما، وفي لقطة المُخالفة، قلت بأن هذه فرصتي، لأني مُتعود على التسجيل من هذه المنطقة وهو ما وفقت فيه”.

وأردف :”لقد كان شعورا رائعا، والحمد لله تمكنا من تحقيق فوز مُستحق لأننا كنا الأفضل على أرضية الميدان”.

وكشف اليساري الساحر بأن زملاءه كانو راغبين في تنفيذ المُخالفة ولكنه أصر على تنفيذها وإسكانها في الشباك.